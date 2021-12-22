近期國內爆發兩起防疫旅館群聚感染事件，邊境防疫檢討聲浪再起。公衛專家陳秀熙今天表示，確診者入境後若能在邊境及早被發現，就能減輕防疫旅館的壓力，降低群聚感染的可能。

台北防疫旅館群聚案16870於12月5日從美國返台，12月6日出現發燒、咳嗽症狀，當時於防疫旅館內透過視訊看診，投藥後症狀改善，但12月14日時仍然確診，Ct值31。台大公衛學院教授陳秀熙分析，此案接種過2劑疫苗，屬於突破性感染，若按過去突破性感染的例子回推10天，可能是在12月4日於美國當地機場感染。

台大公衛學院教授陳秀熙。（本報資料照）

然而，與案16870住同間旅館的案16859，11月26日自柬埔寨返台，12月11日解隔離，12月13日確診，Ct值12相當低，屬於近期感染，陳秀熙推論，由於案16859的接觸者檢驗結果都是陰性，排除社區有病毒的可能，唯一的感染可能就是在防疫旅館內與案16870間接接觸。

陳秀熙表示，從澳洲、香港的防疫旅館經驗可看出，旅館內間接感染是相當可能存在，一旦旅館人員未落實SOP，如送餐、口罩配戴沒按規定，經電梯、欄杆、手把等公共設施接觸，仍有可能造成傳染。

陳秀熙說，尤其確診個案發病後會提高病毒量，藉由密閉空間中的空調系統傳播，就可能讓其他檢疫者被感染，桃園防疫旅館群聚事件中，確診8人有6人住同樓層，若能在邊境就及時篩出確診個案，就能減輕防疫旅館的壓力，降低群聚感染可能。

他指出，案16870雖然12月5日入境時做過唾液篩檢，且結果呈現陰性，但12月6日發病時卻未進行RT-PCR檢查，若能在此時介入RT-PCR篩檢，就能及時將個案隔離，並讓防疫旅館做好清消，降低傳染風險。

有鑑於近期2件防疫旅館群聚，陳秀熙建議春節返鄉期間，應加強監測兩劑疫苗超過六個月以上的旅客，並探討入境檢測為何無法偵測可能已感染個案的原因，確診個案應遵守即時通報、檢疫及隔離相關接觸者並進行環境消毒，針對高疫情低施打率地區如東南亞，應採取高規格防疫態度。

社區防疫方面，陳秀熙也建議，高危險群及兩劑疫苗超過六個月者，應盡快接種第三劑，對於高感染風險的行業，還要加強檢測措施，對境外移入及其接觸者，要盡量以快篩檢測偵測高病毒量的隱性感染，以避免個案出入公共集會群聚場所，同時要維持二級警戒以及相關公共衛生的防疫NPI措施。