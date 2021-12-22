歌手王力宏本月15日宣布與李靚蕾的8年婚姻畫下句點，怎料李靚蕾17日深夜長文指控王力宏私生活混亂，隨後「蕾宏鬥」鬧得人盡皆知，也讓王力宏昔年「優質偶像」的人設全毀，過去作品如今也成為粉絲的燙手山芋，有人將過去收藏的王力宏簽名專輯放到二手社團上賣，也讓吃瓜網友譏諷：「現在沒價了」、「看來是今年交換禮物的地獄禮物」，酸度爆表。

一名網友近日在二手拍賣社團PO文，貼出一張滿是王力宏簽名專輯的照片，並一一寫下轉賣售價，一張180到800元不等，「王力宏專輯8張含簽名，全帶走$2,500。」照片中可見《永遠的第一天》、《創世紀》(影音全紀錄)、《不可思議》、《蓋世英雄》等八張專輯，上面都有王力宏的簽唱會親筆簽名，看得出曾有一段熱情追星的憧憬時光。

王力宏昔日作品被粉絲出清，專輯上都有王力宏親筆簽名。（圖／翻攝自臉書社團）

此則貼文一出引發網友熱議，紛紛留言：「送的話搞不好沒人要」、「還是自己留著紀念吧」、「是給全收的人錢嗎？」、「反向操作失敗」、「現在沒價了」、「收藏那麼久結果發現原來是一堆垃圾」、「聖誕節壞禮物也不選這個」、「應該還有鐵粉會要」、「看來是今年交換禮物的地獄禮物」。

而就在王力宏前(20)日發表道歉聲明後，也曾有一票王力宏的忠實粉絲留言，認為：「是李靚蕾死要錢」、「擺明就是來要房子的」，但立刻激起另一派網友反酸：「圖錢又怎麼？人家該得的，女孩子就是要聰明點」、「難道要王力宏的親筆簽名專輯嗎？」，王力宏曾被認為是創作才子歌手，但如今昔日作品暫被棄若敝屣。

但據查，王力宏的專輯在唱片行似仍有行有市，昨(21)日上佳佳唱片網站看，仍有一張專輯標價400多元，今(22)日(正午12點)再查已全數無庫存；五大唱片也無現貨；但玫瑰大眾仍有《永遠的第一天》(彩膠)、《A.I.愛》、《公轉自轉》(20週年紀念版)、《力宏二十》(20週年唯一精選)等專輯可選購。