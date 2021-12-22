長期關注國人身心靈健康的康健人壽，再次跨產業攜手合作夥伴提供保戶所需服務。康健人壽宣布與醫聯網合作，凡康健人壽保戶皆可透過醫聯網享有超過1800位醫師線上提供的諮詢服務，並享有線上電話諮詢專案價，首次完成任何一種付費諮詢，還可獲得疾病風險評估乙次。

康健人壽的線上醫師保戶加值服務是由醫聯網提供包括36種專科，超過1800位醫師線上提供諮詢，方式包括一般圖文諮詢、指定醫師圖文諮詢、線上快速電話諮詢、以及指定醫師視訊諮詢，透過線上方式過程零接觸，連身在海外的客戶都可以零距離享有台灣醫師專業又安心的服務。若指定專科醫師更可於24小時之內獲得專業建議及衛教資訊，協助民眾解決就診前、後的困擾。

凡康健人壽保戶首次完成任何一種付費諮詢，即可獲得一次疾病風險評估，透過詢問日常行為作息，以及個人化健檢數據，加上智能化AI模型訓練，演算出未來十年內罹患各種慢性疾病的風險程度。並依據檢測結果，給予健康建議並定期追蹤項目建議，讓使用者可以清楚了解如何改善健康。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽除了致力於提供種類豐富的保障型商品之外，更不斷透過跨產業策略合作，提供保戶更豐富多元的健康、醫療、照護等相關服務。這次透過攜手醫聯網提供線上醫師諮詢服務，以透過符合後疫情時代的零接觸模式，協助更多有需求的保戶解決就診前後的困擾，並更加重視自身健康狀態，以擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

康健人壽的保戶加值服務除了有醫聯網提供的線上醫師諮詢服務，還有包括遠距抱抱所提供心理諮詢服務、科林助聽器提供的聽力/睡眠檢測、以及健康檢查服務、短期照顧服務、和終身學習課程，全方位的設計為生活品質加分，讓保戶進一步提升身心靈的健康和滿足。