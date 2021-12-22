韓國巨頭三星電子為挽救低迷的中國市場，傳出近日組建專門團隊為中國市場服務，該團隊直屬於此前該成為三星電子中手機、消費電子業務掌門人的韓宗熙，可視為韓宗熙新官上任後動出的首刀。

韓國亞洲日報報導，三星近期的組織調整還在持續，DX部門負責人韓宗熙負責重組中國事業革新小組，該革新小組設有人事部和業務部等，業務部又設有智慧手機業務、消費者家電、影像顯示器部門。相關動作能看出，雖然中國手機、家電大廠林立，三星還是希望旗下產品能打入這片生疏已久的市場。

三星電子在12月初大幅調整人事高管，旗下三大業務智慧手機、消費電子、半導體中，智慧手機、消費電子合併為SET部門，由影像顯示器事業部長韓宗熙主掌。隨後還將SET部門名稱調整為DX部門。此次韓宗熙的首要任務是帶領三星從競爭者多的中國市場裡東山再起，加上許多中國消費者並不偏好韓貨，讓市場關注三星將如何出招。