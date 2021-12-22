全球微型泵閥大廠科際精密第三季膠囊咖啡機客戶因晶片缺料而延後至第四季拉貨，第三季旺季不旺，第四卻季淡季不淡，前11月合併營收12.34億元，年增14.91％，超越2018年度12.18億元締造史上新高紀錄，今年合併營收創新高，獲利也優於去年，明年營運追求成長。

科際董事長張智領軍參加凱基證券22日主辦線上法說會，說明科際營運展望及未來布局策略。

科際生產微型氣泵、水泵及水閥為大宗，應用在汽車、醫療器材及家電三大領域，今年起未來二至三年，家電占營收比重大約五成、醫療器材占比三成、汽車營收比重二成。前三季EPS為3.76元，前十一月合併營收12.34億元。

科際主管表示，第三季向來是膠囊咖啡機水泵出貨旺季，膠囊咖啡機客戶在大陸、泰國及馬來西亞三地都有代工廠，但馬來西亞及越南兩國7月先後爆發疫情而封城，導致PCB板取得不順，加上客戶膠囊咖啡機晶片缺料，造成科際第三季遞延至第四季出貨。

科際表示，科際採取訂單式生產，客戶遞延出貨，第四季出貨及營運都比第三季好，呈現淡季不淡，這股熱度可望將延續至農曆年前，今年營收創新高，獲利也會優於去年。