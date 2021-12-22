行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等官員，今日出席台北市捷運圓山站西側地區公辦都更案開工動土典禮。徐國勇指出，這是國家住都中心成立後，第一個成功招商並開工動土的公辦都更案，政府帶頭都更具示範效果，預計可創造114億元開發價值，帶動大同區周邊發展。

徐國勇指出，為展現政府主導公辦都更的決心，內政部積極協調國防部，完成志雲新村眷戶搬遷及拆除60餘棟眷舍建物，整合全部住戶及地主參與都市更新，並主動取得各機關共識進行整體規劃及招商前置作業，促成國家住都中心擔任實施者後招商成功首案。

後續住都中心以深入了解地主及住戶需求的方式，陸續規劃了人行道、Ubike停靠站及身心障礙作業活動場地公益設施等，在1年內完成所有都更程序，展現國家級行政法人的實力。

內政部表示，本案由林洲民建築師設計，更新單元總面積為9972平方公尺，分為庫倫街南側A區與北側B區，A區為地上10層、地下4層建物，規劃4戶商場、1旅館(214房)及汽機車位438位供公眾使用；B區為地上11層、地下4層，共209戶，預計2025年完工。

目前有6案公辦都更案已完成招商，未來中央將持續與各直轄市、縣(市)政府合作，繼續推動公辦都更工作，促進城市再生。

出席動土典禮的包括蘇貞昌、徐國勇、行政院政務委員羅秉成與黃致達、台北市副市長彭振聲、國家住都中心代理董事長花敬群及執行長黃景茂、財政部部長蘇建榮、國產署署長曾國基、台灣銀行董事長呂桔誠、麗寶建設董事長吳寶田、營建署署長吳欣修與深耕貢獻地方的民代、基層村里長及市府人員、當地居民共同觀禮。