22日，根據日本央行(BOJ)在10月召開的一份會議紀錄，利率決策小組中，有些學者專家認為日圓繼續走貶，其實對當地出口成長的幫助已不像之前那麼大，但卻可望提升日本整體經濟成長。外界也解讀，日本央行是不是有意繼續讓日圓續貶的意思。

日本央行在10月27日至28日利率會議中，9位董事分別發表日圓走貶對日本經濟所產生的影響看法。其中，一名董事指出，貨幣的影響性會因產業項目以及企業規模而異。

某些董事認為，日圓走弱其實對推升當地出口已沒那麼明顯可見，但日企若趁這個時候大賺海外財，公司股價進而上漲。如此這般良性循環，對日本的經濟成長或有正面影響性。

會中還有董事表示，疲弱的日圓也反映出每一國國家對通膨以及貨幣政策的立場不同。所以，必須透過不同管道來檢視，例如，現實社會的經濟與金融市場等。

但日本央行利率決策小組成員卻一視同仁地認為，倘若新冠疫情後市發展惡化，必要時將豪不考慮再祭出更加寬鬆的政策。

在之前這個10月的會議上，日本央行現行超寬鬆的貨幣政策沒變，就是將短期的維持在負0.1%位置，同時，10年期公債殖利率則在零左右。

20日，美元兌換日圓價位一度來到4年新高114.585。之後，就便在113到114間狹幅游走。同時，日本政府也呼籲貨幣穩定的重要性。

上周，日本央行宣布將減少購債規模，但持續對小本經營的日企提供金援。同時，也維持日本景氣正在復甦看法，但對新冠疫情後市發展，以及全球供應鏈供貨問題上示警。