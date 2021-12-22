前NBA騎士球員尚波特(Iman Shumpert)受訪提到過去在聯盟的時光，其中包括和勇士交手的過程，另外還有當時合作的大咖隊友詹姆斯(LeBron James)，在節目中尚波特談到不少關於詹姆斯的話題，如解釋他為何常在比賽中「假摔」，還有一點是，他認為詹姆斯知道自己當時加入熱火「毀了籃球」。

"Bron knows he ruined basketball. He thought he was making it better, i get it. Me personally, I love the NBA for the loyalty that I thought was there. He basically knocked the fourth wall down."



Iman Shumpert on LeBron James 🤔pic.twitter.com/ss4WKH7DVR — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 21, 2021

尚波特說詹姆斯曾和隊友們提到他為什麼要假摔，尚波特說：「我們最受不了詹姆斯的一件事就是他為何總要假摔，但詹姆斯認為這樣可以要到犯規上罰球線，覺得自己若真的被對手打到，就必須表現出被打到的樣子，不然以他強壯的身軀，裁判可能看不到他被犯規。」

另外尚波特還提到詹姆斯2010年加盟熱火組成三巨頭的事，他認為詹姆斯知道自己去邁阿密毀了籃球，而對杜蘭特(Kevin Durant)加盟勇士他卻不這麼覺得，他回應主持人的話說：「不是杜蘭特，是詹姆斯去邁阿密，對我而言，喜歡聯盟是因那裡的忠誠，但他打破了這個界限，我覺得他不該這麼做。」

Iman Shumpert on why LeBron James started flopping to get free throws



"He like, ‘Bro, I’m really getting hit.’ So he like, ‘Ah, I’ll sell it for you cause they can’t see it cause I’m so strong. Y’all can’t see me getting fouled.'”https://t.co/0Uu0uklf7Q — NBA Central (@TheNBACentral) December 21, 2021

不過他也補充說，從生意和商業角度來看，這是一個成功的決定，現在很多球迷本該討論的是球賽本身，但後來卻變成討論球員交易等事情。而在尚波特說出上面這些話後，不少外國網友和他展開爭論，他也在個人推特上進行回覆，繼續發表了自己的觀點。