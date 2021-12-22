前NBA騎士球員尚波特(Iman Shumpert)受訪提到過去在聯盟的時光，其中包括和勇士交手的過程，另外還有當時合作的大咖隊友詹姆斯(LeBron James)，在節目中尚波特談到不少關於詹姆斯的話題，如解釋他為何常在比賽中「假摔」，還有一點是，他認為詹姆斯知道自己當時加入熱火「毀了籃球」。
尚波特說詹姆斯曾和隊友們提到他為什麼要假摔，尚波特說：「我們最受不了詹姆斯的一件事就是他為何總要假摔，但詹姆斯認為這樣可以要到犯規上罰球線，覺得自己若真的被對手打到，就必須表現出被打到的樣子，不然以他強壯的身軀，裁判可能看不到他被犯規。」
另外尚波特還提到詹姆斯2010年加盟熱火組成三巨頭的事，他認為詹姆斯知道自己去邁阿密毀了籃球，而對杜蘭特(Kevin Durant)加盟勇士他卻不這麼覺得，他回應主持人的話說：「不是杜蘭特，是詹姆斯去邁阿密，對我而言，喜歡聯盟是因那裡的忠誠，但他打破了這個界限，我覺得他不該這麼做。」
不過他也補充說，從生意和商業角度來看，這是一個成功的決定，現在很多球迷本該討論的是球賽本身，但後來卻變成討論球員交易等事情。而在尚波特說出上面這些話後，不少外國網友和他展開爭論，他也在個人推特上進行回覆，繼續發表了自己的觀點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。