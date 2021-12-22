峨眉湖環湖步道新完工至真段是最貼近湖面的步道，讓遊客行走或騎行感受峨眉湖的寧靜。（羅浚濱攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處計畫投入3億興建的峨眉湖「心、真、美」環湖步道，日前完工開放第3期344公尺至真段，預定明年完成環湖步道小迴圈，串連周邊細茅埔吊橋、富興茶業文化館等景點，讓遊客能騎自行車暢遊欣賞峨眉湖。

參山處代理處長曹忠猷表示，該處為營造峨眉湖為全齡樂遊的風景區，積極規畫建造全長達5785公尺的環湖步道，預計將投入3億元，在交通部與觀光局支持下，2017年起逐年編列建設經費興建峨眉湖「心、真、美」環湖步道。

2018年完成靜心段171公尺後，陸續完成至真段第1到3期，第4期正在規畫設計與取得用地；至美段1期步道265公尺已在施工，第2期65公尺與觀景平台也正在發包中。至真段第3期344公尺日前完工開放，目前完工總長度有814公尺。

曹忠猷說，峨眉湖環湖步道同時也是自行車道，新完工的至真段第3期步道沿線設置觀景休憩平台，並融合周邊自然景觀，栽種台灣原生種植栽，以形塑步道四季不同樣貌，也讓騎自行車的遊客可以在此稍歇，從不同的角度欣賞峨眉湖的山水風光。

尤其，至真段是最貼近湖面的步道，當初就是以「依著湖畔，倒映最真實的自己」規畫設計理念，讓遊客行走或騎行在環湖步道上，感受峨眉湖的寧靜，並以謙卑的心，感謝大自然給予的觀光資源。

曹忠猷強調，該處會持續編列預算建設峨眉湖環湖步道，克服工程遇到的難題，期5.7公里的環湖步道能在2025年完成串接，成為獅頭山多元自行車路線上的觀光新亮點，帶動竹竹苗周邊觀光圈整體發展，提供遊客另一種親近大自然及體驗湖光山色的清新遊程。