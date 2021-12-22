春節即將來臨，返台民眾陸續湧現，而衛生福利部也特別開出春節專案，台北市衛生局為因應民眾篩檢需求，從12月27日至明年2月28日將在北市中山區大佳河濱公園設置新冠肺炎快篩站。

北市衛生局表示，大佳河濱公園之後會設快篩站專門給春節7＋7及10＋4方案的民眾進行居家檢疫期滿前的採檢。

北市公運處則表示，市民小巴9路公車將取消停靠「八號水門」、「九號水門」及「大佳河濱公園」等3個站位，請民眾至鄰近站位或於改道動線上之現有站位乘車。

歐佳齡說明，民眾在居家檢疫期滿前向北市預約防疫計程車至大佳河濱公園做採檢，屆時防疫計程車就會將民眾載到快篩站，「不用下車，在車上即可採檢」，有如「得來速」概念，採檢結束後，再由防疫計程車載回家中，等待採檢結果。

歐佳齡表示，由於大佳河濱公園快篩站是專門提供給春節專案居家檢疫的民眾，需要事前預約，若有身體不適或有採檢需求的市民，仍須前往醫院掛號預約，無法在該快篩站採檢；會將快篩站設置在大佳河濱公園是因場地廣大，且快篩站設置地點較靠近車道，不會影響到前往公園運動民眾。