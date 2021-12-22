高達2兆2621億元的中央政府總預算，昨在民進黨立院黨團突襲下逕付二讀跳過實質審查，對此，民眾黨立委蔡壁如今（22）日直呼，「立委預算審查權被沒收國會史上頭一遭」，並批民進黨藐視程序正義

蔡壁如表示，昨日院會民進黨團變更議程發動突襲，將付委審查中的明年度中央政府總預算案抽出逕付二讀，完全是藐視程序正義的違法決議，周五（24日）院會確認議事錄時，將強烈要求更正這項錯誤；而對於明日下午的朝野協商，也會強烈要求更正錯誤。她並質疑，「我們到底要陪柯建銘玩民主家家酒到何時？」

雖立法院議事規則沒有詳細規定，議案抽出逕付二讀的先決條件，但蔡壁如指出，最詳細的內政部議事規則，第77條提到，付委案件之抽出逕行處理，就只有「委員會對付委案件延不處理時」。蔡壁如也提到資深議事專家周萬來的《議事策略》，立法院助理歷來的內部訓練，也都是這樣教的，所以柯建銘賴給國民黨在公投期間杯葛預算審查拖延時間，作為自己提案的正當性，根本師出無名。

蔡壁如說，公投已在上周末結束，包括經濟委員會等許多委員會，都正在審查總預算，卻就被這個議事突襲嘎然而止。過去幾年，若有委員會在時限前來不及完成預算審查，會依慣例把該委員會付委案件全案保留送院會協商，台灣國會史上，從來沒有這麼粗暴的執政黨，用多數暴力直接剝奪委員會的審查權利。

圖為民進黨推動新竹縣市合併升格，為能在星期五遞案修法，立委21日開始在議場大門外輪班。（杜宜諳攝）

此外，蔡壁如也提到，民進黨立委在議場前輪班排隊，要將《地方制度法》第4條修法逕付二讀，插隊超車，就只為了柯建銘子弟兵一個人參選來修法解套。針對上述兩件事，蔡壁如直言，「柯建銘甩了立法院兩巴掌，『委員會中心主義』將在幾天之內被破壞殆盡。」

蔡壁如痛批，民進黨挾著公投完封的餘威，拿來當尚方寶劍四處亂砍；而柯建銘的「老兵最後一仗」，竟是創下惡例毀滅民主的一戰，不禁想問民主進步黨的委員們，容忍少數黨團幹部亂搞到什麼時候？她也呼籲全國民眾支持在野黨的行動，一起捍衛台灣的民主，更呼籲立法院長游錫堃，要有魄力捍衛程序正義。「柯建銘的老兵最後一仗，千萬不要晚節不保。」