花蓮1名68歲的阿嬤因插管治療，無法發出聲音說話的困擾，門諾醫院語言治療師與呼吸治療師協助下，利用抽痰裝置外接氧氣氣流震動聲帶，讓阿嬤能開口對兒子說出「我愛你」。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名68歲的阿嬤患有神經肌肉病變，導致呼吸衰竭，經醫師氣切插管治療，生命跡象雖穩定，卻有吞嚥困難及無法發出聲音說話的困擾，經門諾醫院語言治療師與呼吸治療師協助下，利用抽痰裝置外接氧氣氣流震動聲帶，阿嬤終於能說話，並淚流滿面地對身旁的兒子說出「我愛你」，場面溫馨，在場的醫護也直呼「這就是最好的回饋與肯定」。

門諾醫院表示，阿嬤9月份因呼吸喘、下肢水腫等症狀就醫，經醫師詳細檢查確診為神經肌肉病變，住院期間生命徵象穩定，但因疾病因素導致呼吸衰竭，進行氣切後轉呼吸治療中心住院治療。

不過阿嬤因插管無法正常講話，語言治療師看著她渴望說話的神情，嘗試利用傳統發聲閥，讓她練習說話，不過阿嬤的氣切管氣囊上有較多分泌物，容易因氣囊的抽空，讓分泌物掉入氣道引發咳嗽，以致無法順利發聲。

院方不忍看著阿嬤無奈又無助的表情，在語言治療師與呼吸治療師共同討論下，參閱國外案例，利用可抽痰式氣切上的抽痰裝置，外接氧氣氣流，再藉此氣流往上震動聲帶，達到練習發聲的目的，而過程中，阿嬤不僅能開口說話，呼吸器的使用也不受影響。

阿嬤在語言治療師的引導下，看著身旁的兒子，一個一個字緩慢地說出「我愛你」，淚水也不停地從眼角流出，身旁的兒子則是牽起媽媽的手說，「我們都愛你，全家人都等你回家」，並感謝醫護的用心，讓愛說話的媽媽終於不再因無法說話而生悶氣。

語言治療師許原豪表示，看見阿嬤因能開口慢慢說話的開心笑容，對醫護來說是無比的鼓舞，尤其呼吸治療師善用巧思加以改裝，讓抽痰管不只拿來抽，氧氣管不只是給氧，而是成為實現阿嬤說話願望的利器。