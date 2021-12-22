高雄13歲少年是國中棒球校隊一員，由於出生於單親家庭，少年放學後會參政府立案的協會課輔班，結識49歲的陳姓女老師，陳女與少年聊天過稱中，談論到「性經驗」，少年向陳女表示沒有過性經驗僅看過A片，陳女則稱A片都是錯誤觀念，隨後陳女竟親自「教學」，與少年發生2次關係，陳女與未滿14歲少年發生性關係，遭檢方依妨害性自主罪起訴。

檢警調查發現，該名少年出生於單親家庭，也某國中棒球校隊選手，平時課後都會到協會課輔班上課，由於不喜歡棒球隊的住宿環境，母親又時常不在家，因此，少年向課輔班陳姓老師提出到她家中居住的請求，陳女聽聞後，也同意少年到家中居住。

少年到陳女家居住一段時間後，雙方在一次聊天的過程中，陳女詢問少年是否有過「性經驗」，少年則向陳女表示自己沒有性經驗，只會自己看A片，陳女聽聞後向少年說明，A片中的劇情及觀念都是錯誤知識，若有意想學正確觀念，老師可以「親自」教學。

過沒幾天，少年敲了陳女房門，希望可以學習正確性觀念，陳女竟真的親自示範，並與少年發生性關係，沒想到，少年嚐到甜頭，過幾天後，又向老師要求「補課」，希望更深入學習正確的性知識，因此，雙方又再度發生性行為。

發生2次性行為後，少年突然深感罪惡，便向協會課輔班的志工闡述實情，希望尋求協助，該事件才因此曝光，檢警介入調查時，陳女一開始辯稱，因為少年練完棒球後，有肌肉緊繃、痠痛的症狀，她有幫少年按摩、伸展，確實有身體接觸，但否認有發生性行為。

但陳女二度接受偵訊時，認為自己因一時迷糊做了不該做的事，她一直相當自責，第一次問訊因為慌張不敢承認，回家後想了很久，決定要勇於面對自己錯誤，才會改口坦承此事，且自己已經拿出15萬元和少年的母親達成和解。

檢方偵查後，認定陳女與未滿14歲少年發生性交，但少年身心受創程度不大，且少年及其母親都願意原諒陳女，檢方雖依妨害性自主罪將陳女起訴，但請求法官給予陳女緩刑，讓她有自新的機會。