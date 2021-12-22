投資台灣三大方案原定年底到期，行政院會23日將拍板投資台灣三大方案延長三年，至2024年底，至於加碼貸款額度、利率補貼、年限，將在明日行政院會正式拍板。

據了解，國發會、經濟部等相關部會已向行政院長蘇貞昌報告，蘇揆同意投資台灣三大方案延長三年。投資台灣三大方案包含歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，政府提供優惠貸款、土地租金優惠、水電等單一窗口服務。

有關延長年限，據了解，經濟部原本提出延長一年或三年兩方案，經跨部會討論，決定延長三年。

早在10月間國發會、經濟部就已啟動評估投資台灣三大方案延長，年底前仍有不少案件湧入，近半個月待審案件已從50家左右增加到60~70家，明顯增加。跡象顯示，中國大陸限電危機及遠東集團遭罰款20億元，增添在大陸投資的不確定性，都促成台商再次大回流，因此，行政院決定加碼延長三年。

投資台灣三大方案原本預估回流資金可達1.5兆元，已在本月初達標，據統計，截至本月10為止，三大方案已吸引1100家企業超過1兆5454億元投資，預估創造12萬3038個本國就業機會。

其中歡迎台商回台投資行動方案有244家台商投資約9945億元，創造7萬7988個就業機會；根留台灣企業加速投資行動方案有127家根留企業投資約2443億元，創造1萬7228個就業機會；中小企業加速投資行動方案已吸引729家中小企業投資約3066億元，帶來2萬7822個本國就業機會，後續尚有59家企業排隊待審。