除了打擊建商養地，據接近央行的人士指出，對於豪宅及第三戶房貸，除了這次央行再降1成的成數，以4成為貸款上限之外，目前以1.72％為地板價，央行也希望國銀能主動將豪宅及第三戶房貸的利率水準再拉高，未來豪宅及第三戶房貸的起跳價，可能至少再拉高半碼至1.85％以上。

知情人士指出，央行總裁楊金龍在上周理監事會議上，已提及到明年升息對於購屋者的風險，包括對第三戶房貸和豪宅貸款降低成數，都是為了風險而預作準備，因此在利率上，央行也屬意即使沒有明訂在新的選擇性信用管制措施裡，也希望銀行能有和成數降低連動的應對之策，主動提高豪宅及第三戶房貸利率，來發揮更大的效果。

金融圈人士指出，央行在前一次9月的理監事會議之後，當時在取得二房寬限期的同時，就已召國銀開會表達希望二房的利率能與一房之間有所區隔：「不要全部都1.31％」，並且有建議銀行，至少應把水準拉高至1.6％，也就是約加1碼以上的水準，也因此，之後房貸利率出現明確的「三級制」，一房、二房、三房分別為1.31％、1.6％、1.72％。

儘管目前的三級制已在利率上有所區隔，但央行仍希望能把第三戶及豪宅利率現在的「地板價」1.72％再往上拉高；對此接近央行的人士分析，豪宅貸款的利率數年來都維持在1.72％，現在央行特別再降豪宅成數，同時拉高二房利率，縮短了與現行三房及豪宅利率之間的利率差距，那麼已持續至少3年以上的豪宅利率地板價，再配合央行管制政策的方向往上拉高，也非常順利成章，而且更能發揮政策的效果。

金融圈人士指出，央行除了降成數之外，這二次選擇性信用管制都希望拉高利率，其實都有希望「以價制量」的政策意涵在其中，希望透過拉高利率來發揮「降溫」的效果；除了房貸利率希望能因應一房、二房、三房而有所區隔之外，包括央行這次再降土融成數之前，已經要求銀行土建融利率：「不論是自貸或聯貸案，都得1.8％起跳！」尤其是買豪宅這種高價宅，或是持有三戶以上房貸的貸款戶，槓桿都比一般房貸戶更大，未來一旦央行升息，利息負擔會比一般房貸戶更高，也更有「資金周轉不靈」的風險，與其如此，央行希望銀行先「超前布署」，發揮以價制量的效果。