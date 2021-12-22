全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今（22）日表示，後疫情時代的全球資金氾濫、低利率與通膨現象，為求保值，資金搶進股市、房市與黃金市場，台灣今年推案爆量突破1.83兆元，年增11%，逆勢上演五連漲。展望2022年，在政策連四波打房後，預期將呈「量縮、價微揚」格局。

他認為，政府祭出四波打房後，看來短期還不打算縮手，而開發商土建融資貸款難，購地將轉趨保守，土地交易量可能會減少20％。

賴正鎰今天表示，航運塞港至少還要2年，建商難以控制物價與利潤的情況下，在通膨與建材成本飆漲下，消費者為求保值，明年還是會照買房，但因為自備款要增加，所以房市應該會轉溫和，只是房價仍會續升，且建商購地與推案趨於保守，可能會改變供需結構。

賴正鎰預估，2022年年總推案量將縮20%，約為1.45兆元，呈現「量縮、價續揚」格局。

不過，賴正鎰也直指，政府打房失靈，是搞錯方向，建議應從控制物價，制定合理的土地買賣機制等方向著手才對。

賴正鎰分析國際局勢，新冠疫情對全球經濟與空海運交通產生嚴峻且複雜的影響，歐美國家為拯救經濟，大舉印鈔產生全球資金潮，採貨幣寬鬆、低利率、紓困救濟等大規模刺激消費措施，但全球航運塞港造成貨運延遲，貨物與晶片短缺，物價持續上揚造成通膨壓力。

美國的新冠疫情對經濟成長及通膨的衝擊，11月消費者物價指數CPI年增率更飆升到6.8%，創下39年來新高，儘管第四季就業率提升，但經濟表現仍無法達到年初預期的8%，甚至被迫下修到5.5%至6.2%。隨著物價漲勢淩厲，聯準會為解決通膨壓力，已經預告明年將加快貨幣寬鬆政策QE的退場速度，甚至可能會有3次升息機會。

疫情反覆經濟衰退，2021東京奧運也無助景氣，日本全年經濟成長率約在3.4%；澳洲前兩季出口表現還不錯，預估GDP約3.9%。在韓國與台灣都有科技產業支撐出口，韓國可望維持在4%左右，略勝日本。

至於新加坡很早就控制疫情，所以經濟景氣復甦的很早，營建業、資通訊產業、房地產等領域增幅都超過10%，預估2021全年GDP可望成長7%。

在中國大陸方面，在疫情防控得宜，經濟快速復甦，預估今年GDP也可望達到增長6%以上目標，台商也受益。