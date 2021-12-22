消費累積點數已是民眾生活日常，但到了年底，許多人都會擔憂手上紅利點數該怎麼運用，遠通電收建議，將HAPPY GO、OPEN POINT和全家點數兌換成eTag儲值金，且消費、停車都能累點，也沒有過期煩惱，過去2年吸引20萬車主兌換超過2700萬元國道通行費，對用路人是省錢妙招。

遠通電收指出，2020年推出的uTagGO APP提供會員將點數兌換成國道通行費，幫車主省荷包，初期與HAPPY GO合作兌點獲得熱烈迴響，再擴大與2大超商龍頭7-eleven與全家便利商店合作兌點服務。服務推出不到2年，有超過20萬位車主、累計兌換1143萬點、共計2715萬元eTag儲值金，平均每位車主兌換135元。

除創新eTag儲值方式，遠通電收為讓車主出行更輕鬆省荷包，也積極拓展停車服務版圖，2022年元旦起，宜蘭縣與嘉義市也將導入eTag代扣路邊停車費，全台服務縣市涵蓋6都與7縣市，路外合作停車場超過1000場。特定臨停場次則導入uTagGO易付，用路人只要掃碼就能上車線上繳費，零接觸繳費機。

遠通電收說，明年元旦起至6月30日止，只要完成eTag啟用、申請銀行自動儲值、eTag智慧停車或電子帳單其中1項服務，即可參加抽獎，每月將抽出5位幸運車主，幸運兒可獲得iPhone13。