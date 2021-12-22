日本桌球甜心福原愛7月和江宏傑結束5年婚姻，由於出軌風波造成她在台日的聲勢一落千丈，將事業重心轉往大陸發展，她的感情生活也同樣受到關注，日前她遭日媒直擊和橫濱男悄悄復合，消息還指出兩人不排除再婚，讓日網徹底炸鍋，一面倒狂轟福原愛「日本人恥辱」。

據日媒《NEWSポストセブン》報導，福原愛和橫濱男當時爆出「雙劈」，礙於輿論壓力，兩人一度中斷聯繫，直到7月福原愛正式離婚，橫濱男也於11月離婚，兩人才重新聯絡，11月底正式開始交往，且兩人對未來都有共識，福原愛不排除會再婚。

福原愛復合橫濱大谷翔平。(圖/翻攝自微博)

新聞曝光後，立刻在推特上掀起熱議，日本網友的怒火難平，「我不能像小愛一樣，不關心孩子，太可怕了，其他的男人比我生的孩子還重要」、「福原愛日本人的恥辱」、「我只看到一位性慾強烈的女人，拋棄孩子還外遇」、「與外遇對象再婚？」甚至還有網友詛咒：「福原愛也許這一輩子都不會幸福的」。

日本網友氣到狂罵。(圖/翻攝自推特)

事實上，福原愛3月被拍到和高帥男子出遊，過程中兩人的互動宛如熱戀中的情侶，隨後福原愛更坐上男方的車前往橫濱的飯店過夜，當時福原愛解釋兩人沒有同住一間房間，還稱對方是「我精神不穩定的時候，支持我的朋友之一」，如今卻傳出小王扶正消息，讓日本網友難以接受。