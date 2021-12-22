俗話說，人不要臉天下無敵，一名網友分享，家門前的停車位長期被鄰居占用，每次都聯絡不到對方，有次鄰居還反過來嗆聲說，「你又不在家」、「怎麼那麼小氣」，惡劣的態度讓他大開眼界。

這名網友在臉書社團《爆料公社》發文，抱怨鄰居的行為相當誇張，鄰居經常將自己的車停在他家門口霸佔停車位，用任何方式都連絡不上車主，終於等到人時，回話的態度卻又相當盛氣凌人。

原PO分享，當他詢問鄰居為什麼要將停在他家門口時，鄰居回覆4大金句，「你又不在家」、「停你家門口又不會怎樣」、「鄰居是這樣當的嗎？怎麼那麼小氣！」、「我年紀那麼大你們怎麼不講理」等語，讓原PO無奈反問，鄰居空著自家車位不停，跑來占用他家的位置，「還跟我講那麼多大道理幹嘛？」

文章曝光後，不少網友看了好氣，紛紛留言回應，「你把車停他們家車位，用一樣的話堵他們嘴」、「他停你家，那你不會去停他家？反正他家也沒人停啊」、「你就換停他家啊！他找你說你就原話奉還，傻啊你......」。但也有網友建議和氣生財，以禮相待才更顯氣度，且不要與鄰居鬧翻才是長久之計。