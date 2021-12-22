為反制總預算遭逕付二讀，國民黨立法院黨團今喊話下周立法院的委員會將繼續排案審預算。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，「總預算案都已經逕付二讀了，委員會怎麼審？沒有這種程序。」他說，明天就會由立法院長游錫堃召集協商，接下來要怎麼處理大家再來談。

國民黨立院黨團今出面砲轟，蔡英文總統為了將至少20億的政府宣傳費用暗度陳倉，公然沒收民意機關審查預算的權立，這是中華民國憲政史最黑暗的一天，蔡英文儼然成為民主屠夫，國民黨團會繼續在委員會排審預算，也要求將預算案退回委員會重審。

引發注意的是，在預算案已逕付二讀的前提下，國民黨召委若仍堅持在下周的委員會排審預算審查，在程序上是否會有疑義？柯建銘表示，111年度中央政府總預算案在昨天都已經逕付二讀，送交朝野協商，委員會要怎麼審？

但如果國民黨堅持召開委員會，屆時，受邀列席備詢的部會官員，是否還要到場？柯建銘強調，案子已經逕付二讀，所以沒有這種程序的問題；但他強調，現在說這個還太早，明天游錫堃會召集朝野協商，接下來預算案要如何處理，大家再來好好談，「但逕付二讀已經是很清楚的事情了。」

柯建銘說，國民黨在11月時因為公投的關係，逕自宣布委員會停審預算，「歷史上哪有人這樣停審的」，嚴重延遲立法院預算審查時程，這樣做實在太超過。

柯建銘強調，國民黨要做政治對立沒關係，要面子也沒關係，但不能讓大家都混不下去，把預算搞到沒有挽留的餘地，相信國民黨團總召費鴻泰自己也很清楚這樣的結果，「我的立場就是不能坐以待斃，這是不得不的選擇。」