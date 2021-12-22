美國知名奈米科學家、前哈佛大學化學系主任李柏（Charles Lieber）昨（21）日因隱瞞參與大陸「千人計畫」，遭到波士頓陪審團宣判有罪，被定罪的6項罪名包括做出不實陳述、報稅申報不實等。

知名哈佛大學學者李柏（Charles Lieber）被控隱瞞參與大陸「千人計畫」。

綜合路透社、美聯社報導，波士頓聯邦法庭自上周起，針對李柏參與大陸千人計畫一案進行為期5天的聽證會，昨日陪審團宣布，62歲的李柏在2項做出不實陳述、2項報稅申報不實、以及2項未申報中國帳戶等一共6項指控有罪。

檢察官指控，李柏為了尋求獲得諾貝爾獎，於2011年同意成為武漢理工大學的「戰略科學家」，並且透過這項職位參與大陸「千人計畫」。

檢察官指出，北京透過千人計畫招聘外國研究人員分享知識，他們強調，參與千人計畫並不觸犯美國法律，但是李柏在美國國防部及國家衛生研究院（NIH）調查期間說謊、隱瞞自己參與千人計畫的事實，後者提供李柏1500萬美元（約新台幣4.17億元）研究經費。

李柏也被控隱瞞自己在大陸獲得的酬勞，包括武漢理工大學每個月支付5萬美元（約新台幣139萬元）薪水、高達15.8萬美元（約新台幣440萬元）的生活津貼、以及額外獲贈150萬美元（約新台幣4173萬元）。

作為交換，李柏必須以武漢理工大學的名義出版文章、主辦國際研討會、以及申請專利。

檢察官指出，李柏在接受調查期間刻意隱瞞自己參與千人計畫，以保全自己的名聲及事業。檢察官更指，李柏2020年1月被捕後，曾向聯邦調查局（FBI）探員坦承自己當年「年輕又愚蠢」，相信和武漢理工大學合作能提升自己的聲譽。

不過李柏的委任律師穆卡塞（Marc Mukasey）反擊檢察官缺乏關鍵文件來支持他們對李柏的指控，反而太過倚賴FBI的訊問內容。

陪審團宣布審判結果時，目前正在抗癌的李柏面無表情，穆卡塞表示他們尊重判決，但仍會繼續對抗。

美國前總統川普任內的司法部於2018年推動「中國行動」（China Initiative），目的是對抗可疑的大陸「經濟間諜活動」及「研究竊取」活動，拜登上任後仍繼續相關行動。

「中國行動」計畫在美國學術界面臨批評，學者專家擔心這項行動會損害學術研究，而且相當於對中國研究人員進行「種族定性」（racial profiling），也就是在辦案時將種族列入考慮。

包括史丹佛、耶魯、柏克萊、普林斯頓等多所知名大學的數百名教職人員，已經聯名致函美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland），呼籲取消「中國行動」計畫。