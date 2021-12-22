國民黨團反批「林靜儀耍特權、民進黨要特權」，強調依法行政、公平不偏袒。（陳世宗攝）

民政局長吳世瑋強調，市府依法行政，中市選委會已於12月6日函請各區公所選務作業中心自行遴派，名册再送台中市選委會備查。（陳世宗攝）

台中市第二選區立委補選，明年1月9日投票共設有258個投開票所。市議會民進黨團今天於市議會二讀會中，質詢時抨擊市府「黑箱作業、扼殺民主」，要求選監人員公平分配；國民黨團反批「林靜儀耍特權、民進黨要特權」。民政局長吳世瑋強調，市府依法行政，中市選委會已於12月6日函請各區公所選務作業中心自行遴派，名册再送台中市選委會備查。

台中市第2選區立委補選明年1月9日登場，民進黨市議員周永鴻、王立任等，今天市議會二讀會中說，中二選區立委補選這次設有258個投開票所，每個票所都應派人監督票箱，但民進黨立委補選參選人林靜儀只能派104人，多達154個投開票所不能派人進去，卻由區公所指派，憂心這樣選舉如何讓人放心，發生事情誰負責。

民進黨團總召謝明源等議員，每人手持「黑箱作業、扼殺民主」的看板，走到主席台前，抗議市府要求選監人員應公平分配。國民黨市議員劉士州、楊正中等，重批民進黨議員耍特權破壞法制，刻意在監票員人數做文章，抹黑行政中立的市政府，讓公平競爭的中二選區立委補選陷入紛擾，這是台灣民主之恥。

國民黨團市議員在議場高喊「林靜儀耍特權、民進黨要特權」，要求市政府一定要依法行政，絕不能因為民進黨鴨霸的違法要求，就讓他們予取予求，台灣的民主得來不易，不允許民進黨惡搞。議長張清照見雙方爭議不休，立馬敲槌喊「散會」。

吳世瑋說，按中央選舉委員會10月28日第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選選務工作協調會決議，參酌補選實務，並配合防疫工作需要，此次補選設置258所投開票所，每一投票所配置主任管理員及主任監察員各1人、管理員7人(含防疫人員2人)、監察員2人、警衛人員1人。

吳世瑋表示，中二補選政黨及候選人推薦監察員作業依【監察員推薦及服務規則】由候選人平均推薦，其中政黨推薦的候選人監察員則由政黨推薦，至11月26日推薦截止日，僅三個政黨推薦，其餘2位候選人未推薦相關人員。

吳世瑋強調，這次國民黨推薦104人，民進黨推薦104，台灣股票黨推薦95人，推薦重疊超額投開票所監察員計有9所，已於12月3日下午由各政黨代表到會抽韱，未抽中者改派其他投開票所；另不足額213名監察員部分，中市選委會已於12月6日函請各區公所選務作業中心自行遴派，名册再送台中市選委會備查。