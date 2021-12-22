俄羅斯總統普丁(Putin)周二指出，在烏克蘭問題上與美國的對峙中，俄羅斯沒有退讓的餘地，除非西方國家放棄侵略路線，否則俄羅斯將被迫作出強硬回應。

普丁是在對軍事官員發表該談話，說美國在烏克蘭的所作所為就在我們家門口，我們沒有什麼可以退讓的。如果西方世界的激進路線持續下去，俄羅斯將採取足夠的軍事科技措施，對不友善的動作做出嚴厲回應。

此為普丁近期最強烈的措辭，並首次暗示可能會有衝突發生。

俄羅斯也駁斥了烏克蘭和美國的指責，即俄羅斯可能準備最早在下個月入侵烏克蘭，並已派遣數萬名俄羅斯軍隊進入邊境。

俄羅斯官方表示，希望獲得西方國家的安全承諾，包括不在東歐進行北約(NATO)軍事活動的承諾，因為烏克蘭與西方聯盟的關係日益密切，以及北約可能在烏克蘭境內對俄羅斯部署導彈，都威脅到俄羅斯的國家安全。

德國新總理蕭茲(Scholz)周二已經與普丁進行通話，普丁告知，俄國已經對美國提出安全保證的提議，要求美國和北約對安全要求進行談判。

美國國務卿布林肯(Blinken)在周二排除了普丁與拜登總統(Biden)親自會晤的可能。

拜登政府的一名官員告訴路透，美國正在考慮採取嚴厲的出口管制措施，如果普丁入侵烏克蘭，將破壞俄羅斯經濟。這些措施將在周二的高級官員會議上討論。