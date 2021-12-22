中華民國不動產仲介公會全聯會今日舉行年度記者會，理事長張世芳說，2021年房地產市場遍地開花，2022年在通膨效應、全球股市大漲及低利三大因素推升下，買氣將持續上漲，預期蛋白區漲勢將更勝於蛋黃區，全聯會也選定2022年度以「安」作為代表字。

張世芳說，自2020年下半年起買氣就開始爆發，2021年房市全面大漲，這不是單純由投資引發的上漲，政府也積極運用政策引導，短期投機買賣漸漸消失，2021年7月1日實施房地合一稅2.0及實價登錄2.0，但買氣仍持續揚升，可見得這波景氣並不是由投資炒作來帶動的。

以目前公布的2021年前10月全台買賣移轉登記棟數來觀察，包含新竹市在內的七都，普遍都較去年同期增加，南熱北溫的態勢十分明顯。若以2021年全年度推估值來看，全國大約小增2.53%，推估台南市及高雄市的增幅最大，分別為15.32%及10.94%，不過還是要繼續觀察11~12月登記量的變化。

展望2022年，張世芳指出，全台都缺工缺料使得成本上升，加上屋主惜售供給量減，因此預估雙北市為價增量平，漲幅約5%左右；桃園市持續因為新興重劃區完工交屋，移轉登記棟數將持續增加約5~8%，房價增幅則視區域公共建設發展而定；台中市的捷運效應預料將在2022年持續發酵，沿線房市價量續走強；台南市及高雄市預估仍將是2022年的焦點，需求仍將持續擴大，房價直起直追雙北及桃園與台中，仍有10%左右空間。

今日不動產仲介公會全聯會也對健全住宅政策提出兩點建議，包括1.囤房稅若要擴大實施，應以5戶以上為課稅對象，囤房稅若要擴大實施，應採循序漸進方次，建議5戶為基準，5戶以上每戶再課以2.4%，避免增加自用者負擔，避免發生租金轉嫁效應，引發全台租金大幅上漲。2.維持低利環境，協助青年首購購屋，政府應推出加強版青年安心成家購屋優惠貸款，朝高成數、高年限、高寬限期、低利率等三高一低方向進行。