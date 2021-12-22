根據郡政府公布的數據，特斯拉執行長馬斯克旗下火箭公司SpaceX在加州的總部通報了132個新冠確診病例，佔洛杉磯郡非住宅區總病例數的四分之一。

這是第二次馬斯克領軍的公司通報大量的新冠確診病例。

根據法務信息網站Plainsite取得之阿拉米達郡（Alameda County）的數據，在2020年5月至12月期間，電動車製造商特斯拉位於加州北部佛利蒙市（Fremont）的工廠通報440起確診病例。

在周一發給員工的內部電郵中，SpaceX表示自9月以來已通報132 起確診病例。今年9月，於同一區工作的幾名員工在與工作無關的活動中感染新冠病毒。但信中表示，這並不代表霍桑（Hawthorne）今天有132名員工感染新冠病毒，或在工作場所受到感染。

霍桑市位於加州洛杉磯地區，是SpaceX總部的所在地。

當被要求發表評論時，SpaceX亦公開了這份內部電郵。

根據洛杉磯郡發布的數據，在工作場合、食品和零售店以及做禮拜的場所等非住宅場所的確診病例總計達到496例，但這份報告並未詳細說明這些病例的時間分布。此外，報告指出，SpaceX占該郡的病例最多，其次是聯邦快遞洛杉磯辦公室的85例。