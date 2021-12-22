王力宏20日「左思右想」道歉後，婚變事件看似告一段落，李靚蕾21日突爆一句「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，引發外界聯想是否為排除法，對此兩性作家「喪彪‧柳飄飄」分析，李靚蕾的陳述一點都沒有問題。

原來陸網近日廣傳一段王力宏的不雅片，標題為「李靚蕾公布范瑋琪、徐若瑄、陳建州、王力宏四人歡愛照片」，李靚蕾大動作為黑人、范范說話，陳建州回應：「太多不實消息和亂編的故事，謝謝靚蕾幫忙代為澄清，謝謝。」

李靚蕾昨在微博為黑范夫妻澄清。（圖／微博@李靚蕾）

喪彪‧柳飄飄表示，很多台灣網友可能都不知道有這件事，所以才會覺得李靚蕾幹嘛又放錘，「她表述的內容，其實一點問題也沒有。不然你們要她怎麼說呢？『不要相信不實影片』這樣嗎？但是如果她並沒有看過影片呢？她又怎麼知道影片是否真實？因為影片裡有四人，也許的確沒有黑人夫妻，但若是有其他主角呢？」

「至於記者問：這是排除法嗎？蕾神：『不是。』那本來就不是啊！」喪彪‧柳飄飄表示李靚蕾代發澄清文是受人委託，針對4P影片幫黑人、范范澄清，並沒有額外的意思，「只是如果剛好有『那張照片』的人被1A到，那也真的只是剛好而已。」

網友頓時恍然大悟，紛紛留言：「這題看懂了！徐沒有請託！所以沒有講到她」、「發文是澄清影片不是澄清照片」、「說明得很清楚～～ 觀眾們不要過度以自己或是網友們猜測腦補，都以蕾神所公佈的內容為主的話，事情也沒那麼複雜」、「讓子彈再飛一會兒吧。」