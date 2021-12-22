民進黨台中二選區立委林靜儀上午舉辦政績及政見發表。(林欣儀攝)

對手扯補選投票日監察員不足 顏寬恒：應該去跟總統哭訴

台中二選區立委補選監票人員的問題持續成為雙方攻防重點，國民黨候選人顏寬恒上午到烏日市場掃街拜票，呼籲對手的質疑根本是在質疑中央、民進黨，應該去跟蔡英文總統哭訴以改變中選會規定；民進黨候選人林靜儀則呼籲盧市長重視此問題、重視市民權益。

顏寬恒上午到烏日市場掃街拜票，逐一與攤商、民眾握手爭取支持，有支持者看到他熱情為他加油、打氣。針對民進黨陣營質疑選舉監察人數不夠，顏寬恒說，候選人應該要提的是政見、地方願景與對地方的建設，但對手到現在仍這麼不認真。

顏寬恒說，對手陣營質疑選委會監票人員，而選委會是依照中央選舉委員會的開會結果辦理，這不是在質疑中央、質疑民進黨嗎？她應該去跟蔡英文總統哭訴，讓總統介入指揮中央選舉委員會主委李進勇，藉以符合她的要求；對於中選會的規定，其餘四名候選人都只是一介平民，只能遵照辦理。

顏寬恒並批對手團隊這樣的質疑，根本就是質疑所有選監人員、包括警察，這些人難道都是嫌疑犯、是共犯結構？

林靜儀上午在競選總部主委林佳龍、黨籍市議員等人陪同下，發表其政績及政見發表，林佳龍特別致贈林靜儀《城市裁縫師》、《交通彩繪家》兩本書，他說，以林靜儀擔任醫師的專業，能在診斷後「對症下藥」，可為台中二選區「接生新政治」。

林靜儀則說，合格的國會議員要關心國家政策的推動，她跟前立委陳柏惟都擔任過立委，兩人的工作成果報告厚度是唯一可贏過對手財產申報資料的；國會議員要為地方爭取建設、結合中央政策來改善地方環境，包括教育、基礎建設、交通、自來水用水、歷史文化等。

而針對監票員額的問題，林靜儀說，監票人員保障的不只是候選人之間的公平競爭，更是保證選民的選票能被公平對待的權力，這是市民的全力，「盧市長，妳要對市民的權力做最好的保障」；對手陣營若沒有對此事感到擔憂，但她感到很擔憂，難道就沒有權力主張市府對市民的權益應該做些事情嗎？