國泰投入再生能源締造新里程碑！國泰金控總經李長庚22日指出，國泰金控自2016年起開始以「員工減重、大地減碳、社會共榮」為宗旨，攜手多元策略夥伴發展綠能公益，2018年完成第一案位於屏東「陽光永久屋」的建置，而第二案座落於台南七股頂山社區「後港國小頂山分校」的太陽能電廠亦將於今年12月底設備完工，其綠電由國泰人壽購回自用，創造最大的環境效益，而購電費用也將回饋至頂山社區的銀髮族，此種綠能公益模式是少見的創舉。

國泰金控22日邀請台南市政府、台南市政府教育局、台南市政府經濟發展局、後港國小、頂山樂活發展協會、睿禾控股/天泰能源、瓦特先生、成功大學、中山大學等策略夥伴一起見證「頂山太陽能電廠」設備完工，同時分享綠能公益如何創造多贏綜效，頂山社區是一個充滿潛力與故事的社區，希望有機會能夠讓它活化再生，此次攜手來自不同領域、約10個策略夥伴，歷時三年完成台灣首宗金融業再生能源轉供購電(PPA)合作案，期待頂山太陽能電廠在發電的同時也帶動地方的永續共榮。

李長庚指出，國泰「大腹翁小腹婆」減重競賽截至目前已舉辦7屆，透過競賽鼓勵員工減重，並利用「每減1公斤公司捐1百元蓋太陽能板」的公益機制強化同仁動機，「Burn your fat to brighten the world(燃燒脂肪，點亮世界)」的共好理念引發同仁熱烈迴響，7年下來吸引超過7萬人次的員工、眷屬、客戶參與，累計減重超過12萬公斤，其獨特的創新模式促成「員工減重、大地減碳、社會共榮」多贏綜效。

李長庚指出，國泰將2019-2021年的捐贈金額作為太陽能屋頂基金，於進行建置點最小衝擊評估後，設置於後港國小頂山分校屋頂設置，太陽能板產生之綠電由國泰於未來20年內全數購回，發電收益由「頂山樂活發展協會」運用於頂山社區營造、推動長者健康專案「來呷飯」，鼓勵高齡長者走出家門，透過參與、互動和分享強化身心健康。

國泰金控指出，國泰金長期支持再生能源，更在今年承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於2030年台灣據點全面使用綠電。國泰透過再生能源轉供購電協議（PPA）直接向瓦特先生購買「頂山太陽能電廠」的發電，將太陽能板所產生之綠電回購後自用，此交易型態即「電證合一」，於實踐企業永續行動中，助力國泰金控邁向RE100及能源自主之路。