國泰投入再生能源締造新里程碑!國泰金控總經李長庚22日指出,國泰金控自2016年起開始以「員工減重、大地減碳、社會共榮」為宗旨,攜手多元策略夥伴發展綠能公益,2018年完成第一案位於屏東「陽光永久屋」的建置,而第二案座落於台南七股頂山社區「後港國小頂山分校」的太陽能電廠亦將於今年12月底設備完工,其綠電由國泰人壽購回自用,創造最大的環境效益,而購電費用也將回饋至頂山社區的銀髮族,此種綠能公益模式是少見的創舉。

國泰金控22日邀請台南市政府、台南市政府教育局、台南市政府經濟發展局、後港國小、頂山樂活發展協會、睿禾控股/天泰能源、瓦特先生、成功大學、中山大學等策略夥伴一起見證「頂山太陽能電廠」設備完工,同時分享綠能公益如何創造多贏綜效,頂山社區是一個充滿潛力與故事的社區,希望有機會能夠讓它活化再生,此次攜手來自不同領域、約10個策略夥伴,歷時三年完成台灣首宗金融業再生能源轉供購電(PPA)合作案,期待頂山太陽能電廠在發電的同時也帶動地方的永續共榮。

李長庚指出,國泰「大腹翁小腹婆」減重競賽截至目前已舉辦7屆,透過競賽鼓勵員工減重,並利用「每減1公斤公司捐1百元蓋太陽能板」的公益機制強化同仁動機,「Burn your fat to brighten the world(燃燒脂肪,點亮世界)」的共好理念引發同仁熱烈迴響,7年下來吸引超過7萬人次的員工、眷屬、客戶參與,累計減重超過12萬公斤,其獨特的創新模式促成「員工減重、大地減碳、社會共榮」多贏綜效。

李長庚指出,國泰將2019-2021年的捐贈金額作為太陽能屋頂基金,於進行建置點最小衝擊評估後,設置於後港國小頂山分校屋頂設置,太陽能板產生之綠電由國泰於未來20年內全數購回,發電收益由「頂山樂活發展協會」運用於頂山社區營造、推動長者健康專案「來呷飯」,鼓勵高齡長者走出家門,透過參與、互動和分享強化身心健康。

國泰金控指出,國泰金長期支持再生能源,更在今年承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」,於2030年台灣據點全面使用綠電。國泰透過再生能源轉供購電協議(PPA)直接向瓦特先生購買「頂山太陽能電廠」的發電,將太陽能板所產生之綠電回購後自用,此交易型態即「電證合一」,於實踐企業永續行動中,助力國泰金控邁向RE100及能源自主之路。