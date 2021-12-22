耶誕節就是普天同慶的日子，Global Mall也希望能賦予後疫情的首個耶誕節不同意義，在今年就積極參與集團舉辦「義光育幼院-世美家園」公益活動，以「永續．共享」為主題，不僅共同實現30名院生的耶誕禮物願望，更進一步捐贈冠德集團認養的宜蘭行健村「有機稻米」200公斤，透過充滿愛的在地有機好米，達到友善土地、與環境共生，還能讓院生食得健康安心，將幸福綠色家園拓展出去，形成愛及環境的永續循環。

Global Mall新左營車站員工陪伴自閉症朋友一起體驗手作餅乾，歡度佳節。（Global Mall提供）

另外Global Mall全台八店也紛紛舉辦在地愛心公益活動，像新左營車站就陪伴自閉症朋友一起體驗手作餅乾、繪製耶誕小卡，還贈送耶誕小禮，傳遞溫暖關懷；南港車站邀請小朋友至館內歡度耶誕節，體驗卡丁車競速快感及至湯姆熊歡樂世界暢玩遊樂設施；板橋車站因鄰近新北耶誕城，不僅協助舉辦聖誕音樂會，提供烏來偏鄉兒童表演舞台，讓車站的旅客都能感受到耶誕的美好，也讓烏來小朋友體驗耶誕城的繽紛熱鬧，此外板橋車站也以實際行動幫助唐寶寶舉辦愛心義賣；而桃園A8、林口A9、桃園A19、新北中和、屏東市也分別規劃捐送物資給在地弱勢族群、以耶誕老公公裝扮發送聖誕禮物營造歡樂時光，共同度過個溫馨佳節。