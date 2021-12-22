中央流行疫情指揮中心在今年5月將全國升為三級警戒，重創勞動市場，據勞動部統計，以今年上半年庇護工場就虧損超過4700萬餘元，而在國內擁有多家庇護工場的育成基金會也是首當其衝，育成基金會董事長陳節如坦言，不計捐款減損，光是營業損失就達上千萬元。

據勞動部統計，截至今年10月底為止，全台有160家庇護工場、聘僱2054名庇護員工，雖然上半年營業額達5.4億領元，但虧損也超過4700萬餘元。

育成基金會擁有如餐廳、糕點、印刷、洗車等庇護工場，但在疫情期間，受到不能內用影響，收入幾乎是0，育成基金會也為了庇護員工的健康，因此要求在疫情期間暫時不要來工作，但薪水照發，但光是「育成蕃薯藤餐廳」在疫情期間就虧損上百萬元。

此外，如疫情大家少開車也影響洗車庇護工場，減少實體會議導致印刷需求降低，也因為多採視訊會議導致不需要餐盒，陳節如預估，光營業損失就超過上千萬元。

育成基金會今天舉行「藝起守護」詹子宏雕塑公益特展開幕記者會，並將提撥收藏比率捐助給育成基金會，展覽從即日起至明年1月21日在育成蕃薯藤餐廳二樓展出。