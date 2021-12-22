台南市議會第3屆第10次臨時會，今天進行二、三讀議案及審議各項提案，國民黨市議員蔡育輝提案要求建請中央將中華民國改為「台灣共和國」，現場引發熱烈討論，主席郭信良敲槌裁示「建請中央改國號，將中華民國改為台灣共和國」提案成立。台南市長黃偉哲對此表示，尊重議員提案。

台南市政府原本規畫在11月12日於台南公園豎立孫文銅像，因各界爭論不休，最後喊卡，國民黨議員蔡育輝今天針對此事表示，大家應該給國父基本尊重，銅像拆下來又不依承諾重新豎立，「乾脆宣布台灣獨立」，他因此提臨時動議建請中央將中華民國改為台灣共和國。

國民黨議員盧崑福當場附和，更嗆民進黨「不敢贊成就不要獨立」，國民黨議員王家貞則說「我不同意，大家不要辛苦了，這次公投，台南表現驚天動地，乾脆台南市獨立！」國民黨議員洪玉鳳說，前總統陳水扁說過，台灣沒本錢獨立，送到中央也不會過，這個提案只凸顯民進黨敢說不敢做。

無黨籍議員許又仁質疑，該議案有何意義？直言沒有討論必要，他說，議會要有作為，民眾才有感。民進黨議員郭清華說，市民關心的是總預算，要取得主流民意，要看台灣人民能否支持，「台灣亂，對岸最高興」，他直言，改國號非地方議會權責，應回歸地方預算審查。民進黨議員蔡旺詮說，改國號職權並不在地方，但他樂見國民黨「覺悟了！」他說，個人雖然支持該提案，但議會提出該提案並不適當。