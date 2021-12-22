41歲的國民黨籍縣議員張嘉哲初次參政就當選議員，進而挑戰市長寶座，順利通過民調考驗。(吳建輝攝)

南投縣長林明溱也喊話，這次三位候選人也都允諾會全力來支持張嘉哲，這也是國民黨團結的表現，過去就是因為不夠團結，才會把部分鄉鎮市長席次給丟了。(吳建輝攝)

下屆南投市長爭霸藍營經過3天民調，22日由立委許淑華宣布結果，將由現任議員張嘉哲出線，包括縣長林明溱、縣黨部主委林儒彬、及參與民調的三位候選人一同現身展現大團結，張嘉哲表示，民調過程三位前輩秉持民主精神，一起努力互相鼓勵，會與大家一起拚，拿下南投市長寶座。

許淑華表示，南投市是首善之都，人口也是南投最多，這次參與民調的前議員林憶如、南投市民代表會主席張惠卿、代表洪世耀，以及勝出的議員張嘉哲，都是相當優秀的人選，過程中理性競爭、非常和諧，做了一個非常好的示範，也會盡快與縣長展開像是民間、集集、水里等鄉鎮市長人選整合，提早來備戰。

張嘉哲表示，將會秉持初選過程提出的政見，三個嘉分、一個哲任，包括親子公園、運動中心、立體停車場、以及生育津貼與敬老津貼部分，也期盼未來許淑華委員當選縣長後，能夠持續給南投市支持，這才是我們所有南投市民的福氣。

南投市是民進黨艱困選區，目前綠營有意參選市長的是現任議員賴燕雪，已經連任4屆，還曾創下全縣得票最高的紀錄，面對對手來勢洶洶，張嘉哲則說，賴議員是他很尊敬的前輩，希望能在這次的選舉中，一起公平競爭，理性互動，將重點擺在南投市民所需，這才是選舉過程中大家要一起探討及努力的。

南投縣長林明溱也喊話，這次三位候選人也都允諾會全力來支持張嘉哲，這也是國民黨團結的表現，過去就是因為不夠團結，才會把部分鄉鎮市長席次給丟了，希望各鄉鎮都能盡早展開人選確定，出線的人選也將建請黨中央徵召，希望大家能夠來一起努力。