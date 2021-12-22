反壟斷在今年成為大陸官方的監管「顯學」，根據大陸反壟斷局官網公告顯示，截至今年11月20日，涉及壟斷協議、濫用市場支配地位以及經營者集中等行政處罰案件為118件，較上年僅30件明顯上升；罰款金額（不包括沒收金額）部分至今也已經超過過220億元（人民幣，下同），遠高於上年約5000萬元。

另看到輿情關注度方面，依大陸中科智庫研究院最新提供的輿情大數據顯示，截至12月15日，有關反壟斷的曝光量達到449萬條，呈現明顯上升趨勢，尤其下半年聲量明顯高於上半年，並於11月達到最高峰。

而罰款金額大幅度上升的關鍵，與今年的阿里巴巴、美團濫用市場支配地位2起裁罰案件有關。兩家企業因此分別被處罰182.3億元和34.4億元。整體觀察2021年互聯網領域的罰款金額占比超過96％。

據《新京報》報導，從受處罰的行業類型上看，互聯網也同樣是是今年受處罰最多的領域。在目前118件案件中，互聯網占比超過75％，在2021年呈明顯上升，其他如交通運輸、教育、醫藥衛生、建築建材、能源化工等行業也有若干案件。