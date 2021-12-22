時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今日召開記者會表示，民進黨昨日在立院院會將明年中央政府總預算案抽出逕付二讀，排除委員會審查程序，根本是開了憲政惡例，惡搞台灣深化30年的民主。

邱顯智指出，藍綠兩大黨惡鬥，先是國民黨在各委員會延宕預算排審，後民進黨又提出將公務預算抽出逕付二讀，導致委員會審查程序被排除。

邱顯智說，現在民進黨也跟著國民黨亂搞一通，如果這種違反憲政的惡例一開，未來立院審查預算都比照辦理，那立委跟委員會的架構等同被架空，民進黨別再惡搞民主深化30年的國會自主。

王婉諭表示，民進黨此舉導致行政機關免除在委員會報告預算編列，也不用備詢跟提供資料，未參加特定黨團運作的立委，預算提案權被剝奪，已侵害立委審預算的權力。

陳椒華指出，民進黨這次以預算案若延宕，過年前軍公教加薪預算無法通過當作理由。但過去若有議案審不完，立院都是採加開臨時會或延會方式處理，結果民進黨這次卻直接把總預算案逕付二讀，呼籲民進黨懸崖勒馬，不要創下憲政惡例。