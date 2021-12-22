擁有俏皮外型的前職棒啦啦隊長豆芽Sandy(林裕庭)，如今轉戰職播平台，擔任球賽主播，可愛的模樣搭配活潑的主持風格，很受到喜愛，也因此擁有一票鐵粉，不幸的是，豆芽在2020年突然右眼失去視力，近乎失明，原本年底已經接受過一次角膜移植手術，但並不順利，如今又盼到第二次機會，本應開心，但豆芽卻坦言：「心情很複雜」，內心為某事糾結。

豆芽不明原因失明，去年底已經接受過一次眼角膜移植手術，過程順利，但在今年7月時出現排斥反應，於是一切退回到等待角膜的困境，過了5個月時間，她豆芽昨天po文公開喜訊，「說過有好消息，會跟大家分享的，我等到角膜了」。

豆芽表示，她是上禮拜接到通知的，原本是說大概要到過年才會進行移植，因為捐贈方是病危的病人，她坦言得知此事時心情超複雜，「希望對方活下去，同事也自私的希望自己趕快換角膜」，只是有些事情不是人類可以照心意操控的，「殊不知，對方病情好像惡化了，所以，我就突然被通知要開刀了」。

豆芽感謝捐贈角膜的人，承諾康復後會去探望他的家人，也感謝公司、工作人員、團員、股東們，當然還有最愛的家人，豆芽也吐露移植之路的艱辛，透露這過程中她每週台大、榮總兩邊跑，「他們都勸我不要再等角膜了，叫我就這樣的視力就好了」，但她右眼戴眼鏡視力僅能達到0.1，不僅看到的世界都是霧霧的，而且右眼因持續發炎，導致一眼大一眼小，「我真的不想要往後餘生的我都是這樣子的」。

豆芽考慮了很多，表示雖然做了手術，「有可能太大了會失明，感染也會失明，好像很容易失明」，但身為天秤座的她，認為自己應該是為了更好的未來而願意承擔風險的人，她期待著雙眼恢復健全後，能不用大小眼，也能好好看著世界的美好，「康復之路有點長，但總比一輩子看不到好，最棒的聖誕禮物，等我回歸」，還笑稱還好開刀前已追完《蜘蛛人3》以及王力宏離婚事件，「我可以安心休養啦」。