麗寶建設兩年前正式得標的全台第一筆公辦都更案台北市「捷運圓山站西側公辦都更案」，終於完成整合地上違章建物，走完都更程序、取得建照，並於今（22）日正式開工動土；麗寶建設集團總裁吳寶田今天在致詞時表示，在「連商成市、連居成園」的概念下，麗寶規劃為地上10層樓、地下4層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅的複合式大樓，預計2025年完工，翻轉北大同！

由國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）首宗公辦都更案「捷運圓山站西側公辦都更案」，今（22）日於台北市圓山區舉辦開工動土典禮，由行政院長蘇貞昌親自執鏟，祈求工程順利進行。

國家住都中心與麗寶建設公司合作推動的「大同區大龍段一小段265地號都市更新案」，位於臺北市大同區捷運圓山站西側，以庫倫街為界分為北側B區、南側A區基地，土地面積為3107坪，麗寶建設預計投入近43億元，打造數位藝術休閒觀光與樂活宜居的新型態都更示範宅「圓山綠水」新天地，期盼能夠帶動北大同區的整體發展。

今天該案開工動土典禮，現場冠蓋雲集，包括：除國家住都中心代理董事長花敬群、麗寶建設集團總裁吳寶田之外，還有行政院院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、台銀董事長呂桔誠等。

吳寶田在致詞時表示，麗寶建設非常榮幸，能夠承辦「住都中心」成立後的第一個公辦都更案，兩年前正式簽約後，在雙方的努力之下，到今天才能夠順利動工！希望藉由本案，打造藝術休閒觀光、樂活宜居的「圓山綠水」新天地，帶動北大同區整體都市發展。

吳寶田表示，在「連商成市、連居成園」的概念下，麗寶規劃為地上10樓、地下4層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅大樓。希望能達成社區共生、永續綠能、都市公共設施改善、塑造城市人文藝術新天地等企業責任，藉此帶動大同區都市再生，並創造更多在地就業機會。

吳寶田表示，未來，我們也將全力投入，秉持「以人為本」的企業理念，全力支持政府所推動的都更政策。希望透過政府和民間的加乘力量，創造更多的「宜居好宅」與「共享空間」。

國家住都中心表示，該地為臺北市發展較早區域，現有房舍多已老舊，土地也長期處於閒置狀態；因97％土地屬臺灣銀行所有，由國家住都中心以公辦都更方式推動。

國家住都中心表示，「捷運圓山站西側公辦都更案」預計114年完工，更新後南側A區擬興建1棟，地上10層樓、地下4層，採SRC(部分)+RC結構設計建築物，共規劃6個單元。

至於北側B區，規劃興建3棟，地上11層樓、地下4層，採RC結構設計建築物，共規劃209個單元，並取得綠建築黃金級與銀級、耐震建築標章，導入智慧停車系統、BIM建築資訊模型技術及太陽光電發電系統。

住都中心表示，未來北側基地規劃商業空間、辦公空間、青創旅館，以及由臺北市政府分回之身心障礙者社區日間作業設施空間；南側基地將進駐星級「福容大飯店」，結合美食購物廣場、親子休閒商店街等，連接捷運北淡線圓山站交通幅輳；南北兩塊基地中間的庫倫街設置寬廣人行道，種植喬木形塑綠蔭大道意象。

透過公私協力及團隊共同努力下，本案100％同意順利完成結合都市更新重建與活化臺灣銀行資產長期出租經營之典範，及南側A區基地外東側之北淡線站長宿舍修復再利用。