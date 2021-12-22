🇺🇸 USS Connecticut (SSN 22), after a short technical stop in San Diego, took to the ocean today again and, most likely, headed for Bremerton home base on the northwest coast of the United States for the final repair and restoration of technical readiness. pic.twitter.com/NgET9T3JEg — Segarra “l’overo” (@jejesegarrajeje) December 19, 2021

海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）10月初在南海下潛時受創，儘管美國海軍始終不願透露它確切的傷勢，但從國會通過的撥款看來，它的確傷得不輕。

據《富比士》（Forbes）雜誌和《動力》（The Drive）網21日報導，「康乃狄克」號本周稍早已悄悄返回母港，而美國海軍也緊守口風，保持沉默。然而，軍迷卻鍥而不捨，以照片揭露了它的動向。

而美國國會也將它傷勢的線索，埋在厚厚的2022財政年度國防授權法案（NDAA）內，只有短短兩行寫著，初步將給海軍一筆 5,000萬美元（近14億台幣）的維修金，而在第1815頁上寫著，其中1,000萬美元（近3億台幣）將用來採購海狼級潛艦艦艏聲納罩備件，另外在第1850頁則載明，4,000萬美元（約11億台幣）要用來緊急修復「康乃狄克」號。

而這所謂的「初步」維修資金顯示，「康乃狄克」號最後的修理帳單數字將會很龐大。