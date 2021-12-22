海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）10月初在南海下潛時受創，儘管美國海軍始終不願透露它確切的傷勢，但從國會通過的撥款看來，它的確傷得不輕。
據《富比士》（Forbes）雜誌和《動力》（The Drive）網21日報導，「康乃狄克」號本周稍早已悄悄返回母港，而美國海軍也緊守口風，保持沉默。然而，軍迷卻鍥而不捨，以照片揭露了它的動向。
而美國國會也將它傷勢的線索，埋在厚厚的2022財政年度國防授權法案（NDAA）內，只有短短兩行寫著，初步將給海軍一筆 5,000萬美元（近14億台幣）的維修金，而在第1815頁上寫著，其中1,000萬美元（近3億台幣）將用來採購海狼級潛艦艦艏聲納罩備件，另外在第1850頁則載明，4,000萬美元（約11億台幣）要用來緊急修復「康乃狄克」號。
而這所謂的「初步」維修資金顯示，「康乃狄克」號最後的修理帳單數字將會很龐大。
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