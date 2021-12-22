馬國賢曾在日本旅遊時，被店員吸引而至女僕咖啡廳消費。（艾迪昇傳播提供）

馬國賢勉勵女僕咖啡廳店員凱伊勇敢追夢。（艾迪昇傳播提供）

馬國賢主持的播客節目《金馬講》邀請女僕咖啡廳店員凱伊分享這個充滿神秘感的職業背後秘辛，馬國賢儘管在演藝圈縱橫數年，但從未訪問過相關產業人士，讓他相當期待，也透露過往至日本旅遊時就曾在好奇心驅使下親自前往女僕咖啡廳體驗，而這幾年在日本之外，也越來越多國家開始有女僕咖啡廳這樣的產業出現。

馬國賢在節目開始時詢問凱伊，從事女僕咖啡廳員工的職業會不會在生活中難以對他人啟齒，凱伊大方回答：「完全不會，因為這就是份正當的職業，是很多人被一些錯誤資訊影響，把女僕就與色情做連結，但其實我們就是穿可愛衣服的服務生而已。」有別於一般咖啡廳，到女僕咖啡廳時，店員通常會以「主人」或是「特別暱稱」來稱呼客人，而馬國賢也現場學幾句女僕咖啡廳店員的日文問候語。

馬國賢分享曾到東京遊玩時，被發傳單的女僕咖啡廳店員吸引，還到店親自體驗，但他回憶笑說進到店後才發現根本只有那個女生可愛，然後餐點也蠻普通，價格又不便宜，「我記得我離開店裡結帳時花了4千多日幣，不過店內氣氛倒是裝潢得很溫馨，還有賣一些拍立得跟女僕的紀念商品，且都非常熱銷，算是讓我見到不同世面。」

身為女僕咖啡廳店員，凱伊坦言要是以餐點來比較的話，女僕咖啡廳可能難與其他店家抗衡，但他們走的是主題餐廳路線，若比較整體氣氛的話，她很有自信女僕咖啡廳不會輸給任何店。

而在馬國賢訪問之下，凱伊也透露過往曾是女團成員，可惜成團沒有太長時間就解散，不過目前有著多重斜槓身分的她，不但在社群上都有著破萬粉絲，經營YouTube頻道也非常成功，讓馬國賢對她的努力讚譽有加，而馬國賢也鼓勵熱愛表演的凱伊趁著年輕時多闖蕩，以過來人角色分享追夢心態。