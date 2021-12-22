食藥署今日公告藥品回收資訊，由溫士頓醫藥股份有限公司出產的「溫士頓」溫不妊T／28膜衣錠WINSTOP T／28 F.C. TABLETS 「WINSTON」，被發現主成分含量不足，恐增添民眾服用後懷孕風險，因此要求限期下架回收，共計300萬顆。

「溫士頓」溫不妊T／28膜衣錠WINSTOP T／28 F.C. TABLETS 「WINSTON」。（食藥署提供）

「溫士頓」溫不妊T／28膜衣錠WINSTOP T／28 F.C. TABLETS 「WINSTON」，是一款用於避孕的藥物，食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥品主成分為NORGESTREL L- ESTRADIOL ETHINYL，表定效期達4年，但廠商在第二年的安定性試驗時發現，主成分含量偏離原核准規定，儘管相當接近規定下限的90％，但仍然違規，因此要求進行回收。

洪國登指出，本次需回收的批號為：ST-18A01、ST-18B01、ST-19A01、ST-19B01，數量約300萬顆，目前已要求廠商於明年一月十四日前完成回收，並繳交回收成果報告書及預防矯正措施。

洪國登表示，廠商初步構想是縮短效期因應，食藥署也呼籲醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收，應立即停止調劑、供應，以確保民眾用藥安全。