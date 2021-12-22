第10屆台灣米倉田中馬拉松線上跑活動，已於11月底圓滿結束，今年創下了許多驚人紀錄，主辦單位也於歲末年終的冬至之際，與三光米、富邦金控協力送米給醫護人員及消防分隊，致敬辛苦的防疫英雄。

今年田中馬10周年與富邦金控、三光米合作「跑步捐米」活動，只要跑者的總累積里程達4000公里時，大會就將捐出4000台斤的米給防疫英雄，在短短24小時之內，這個目標便已迅速達成，可說是在路跑強調健康之餘，也做了一場非常棒的公益教育推廣。

田中馬大會日前在心田中音樂節上，已公開宣布將捐贈4000台斤的米以及信封米、澎湃禮包給防疫英雄，20日、21日冬至之際，大會率眾贊助商一起完成這項承諾，團隊親送許多間彰化在地的醫院及消防局，現場氣氛十分溫馨感動。

田中馬創辦人鄭宗政表示，儘管今年適逢疫情，但跑者們仍踴躍參與田中馬的10周年，心中只有滿滿的感動，他說：「我除了想感謝一路以來支持田中馬的鄉親，以及熱情參與田中馬的跑者外，還有一群在背後默默支持我們的無名英雄，我也希望能聊表感謝心意，就是這十年來，力挺我們的在地醫療團隊及消防單位。」

田中馬這兩日送出的物資，包括4000台斤的三光米、1510包米信封及1660份完賽澎湃禮包，受贈單位包括仁和醫院、員榮醫院、衛生福利部彰化醫院、秀傳醫院，以及二水、田中、社頭、員林等消防局分隊。

今年田中馬線上跑致敬防疫英雄的物資捐贈，背後有許多贊助商的大力支持，除了富邦金控與三光米全力相挺捐贈在地好米外，H2U永悅健康、泰山企業、王品集團、水根肉乾、立適得、喜年來、維力、飛力等廠商也熱情贊助澎湃禮包給醫護團隊及田中馬志工。

本屆田中馬線上跑的參加總人數共超過9200人，創下了許多創舉，包括24小時達標4000公里、48小時達標2萬公里、6天達標12萬公里，相當於繞台灣10圈，另外還有7天達標16萬公里，完成了大會原本設定的一個月里程目標、15天達標40萬公里，完成了「跑到月球」的新目標，26天達標最終目標，回到地球的80萬公里等，製造了跑界許多跑者的討論與話題。