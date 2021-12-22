台大校長管中閔與台北市立動物園副園長朱孝芬等人，今天日共同於台大農場作物標本園的水圳中野放動物園所捐贈的螢火蟲幼蟲，期盼明年4月春天的夜晚，能在校園內見到一閃一亮的螢火蟲漫天飛舞。

台大表示此次復育經費由台大校友「50重聚」捐贈，由校園規畫小組及台大農場共同推動，希望能增進台大校園生物多樣性，並提升台大校園環境品質。

螢火蟲復育基地在台大農場作物標本園內，目前已經建構出乾淨、親水的自然環境，並已先於今年8月時，野放田螺做為黃緣螢幼蟲食物來源，再經過將近4個月的生態圈營造及維護管理，現在正是野放黃緣螢幼蟲的成熟時刻。

管中閔表示，隨著都市化程度愈來愈高，市區已難見到螢火蟲，感謝校友們捐贈復育經費，以及台北市立動物園慷慨捐贈1200隻黃緣螢幼蟲，加上台大各單位的共同努力，一起為生態環境永續齊盡心力。

朱孝芬說，黃緣螢在野外1年可以繁殖2代，在圈養環境下甚至可以繁殖到3代。動物園參與台大校園螢火蟲復育計畫，希望透過黃緣螢幼蟲野放的活動，能喚起莘莘學子對校園生態環境的重視，深化綠色基盤與一般公共空間的連結，共同打造與自然相融合的生態城市。

台大農場的螢火蟲復育工作共分為三個階段，第一步是由校內的昆蟲系、園藝系及農場專家們共同努力，打造乾淨、親水的自然環境，做為黃緣螢幼蟲的合宜棲地；第二步為野放田螺，形成食物鏈，建構螢火蟲的食物來源；第三步於今日野放螢火蟲幼蟲，期待2022年4月春季來臨時，能見到如繁星閃亮的的螢火蟲飛舞。