新變種病毒Omicron在多國肆虐，「印度神童」阿南德在最新的預言中表示，全球受到Omicron變異株影響，各國將會祭出各種防範措施，但他認為Omicron出現是好事，並預言疫情將會在2023年5月後結束。對此，前立委沈富雄自稱是「比印度神童還神的台灣老爹」，表示自己先前就曾說Omicron是天使、是聖誕禮物；而他也進一步推測，全球疫情將在2022年第三季結束。

沈富雄今（22）日在臉書指出，包括美國首席防疫專家佛奇、美國總統拜登、英國首相強生、WHO秘書長譚德塞，一談到Omicron就心亂如麻，臉色大變。沈富雄猜想，這些大人物未必不知道Omicron的好與巧，只是說不出口，因為他們國內Delta的疫情仍熾，現在醫療體系已繃緊，再看到Omicron如蝗蟲入境，黑壓壓的迎面而來，難免手足無措。

印度神童阿南德16日於YouTube頻道《Conscience》上傳最新影片，表示Omicron的出現是好事，疫情將於2023年5月結束。沈富雄說，其實自己早在11月30日、12月8日、12月15日連發三篇文，比神童整整早兩周，並於後兩篇文章中直呼Omicron是天使、是聖誕禮物。沈富雄進一步預測，全球疫情將在2022年第三季結束，各國將陸續彼此解封。

「印度神童」阿南德認為Omicron變異株出現事一件好事，因為疫情將會在2023年5月後結束。（圖／翻攝自YouTube《Conscience》）

沈富雄同時貼出12月20日南非疫情圖，與前一周（13日）比較，整理出三個重點。首先是新增病例的7日均線己過高峰開始下彎，因此他預測，下彎的速度將十分迅速，與上升坡呈對稱，兩周內回到此波起動前的原點。第二，與前三波相比，上升坡的斜率非常陡，峰頂在四波中最高，下彎的角度尖銳，表示病毒傳播速度非常快，且很快就把無免疫的人感染殆盡。第三，最神奇的是疫情已過一半，但死亡數文風不動，12月20日的7日均線是44，粗估致死率為0.15%，與流感相當。

至於何時全球得到解封，一切回歸正常？沈富雄則有一條公式：兩劑覆蓋率「A」+ Alpha盛行率「B」+Delta盛行率「C」+Omicron盛行率「D」=100%人口數。當「A」達70%後停滯，剩下的30%不想打了；「B」、「C」不再增加；因為Alpha與Delta株已被淘汰出局，「D」最後登場收拾殘局。

而面對此新一形勢，沈富雄也呼籲，陳時中團隊最好超前思考如何因應，別等到明年陸續解封時，台灣又落在後段班。