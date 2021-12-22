嘉義市長黃敏惠就職3周年，多位嘉義市議員出席。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠就職3周年，多位嘉義市議員及眾多里長出席。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠就職3周年，副市長陳淑慧、祕書長陳永豐是重要幕僚。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠22日舉行回任就職3周年「嘉義市超越嘉義市」記者會，拿出榮獲3座「政府服務獎」、各項民調施政滿意度名列前茅、防疫績優等亮麗成績單，但對於爭取連任，黃敏惠表示，做好市政才是根本，沒有想太多。

黃敏惠表示，今年本土疫情嚴峻，嘉義市是全國防疫優等生，確診人數全國最低、疫苗涵蓋率數一數二，做好雲嘉南防疫防護網，且在疫情中，持續建設，以設計導入城市治理，讓文化路電纜線下地，重現「天際線」，推進鐵路高架、盧山橋與東義路改建、汙水與雨水下水道建設的進度。

黃敏惠表示，防疫還要振興經濟，普發每人消費金2000元現金，總計5.4億元，是全台唯一的創舉，不舉債、不透支，促進經濟成長，讓許多大品牌看見嘉義市，進駐投資，如IKEA Hej全球首發行動商店，Volvo、詩肯柚木，還有映集團投資30億打造in89豪華影城，更有建商投資26億參與民族路、垂楊路口的公辦都更計畫。

黃敏惠表示，嘉義市很小，很努力不被遺忘、不被邊緣化，今年耶誕節到元旦假期期間舉辦「家意-以城為家City as home」的2021台灣設計展，讓大家發現嘉義市的設計能量、價值與美好，進而讓世界看見嘉義市。

媒體詢問明年市長選舉，黃敏惠表示，嘉義市是民主聖地，人民眼睛是雪亮的，大家都在看，挑戰太多，做好市政才是根本，其他沒有想太多。