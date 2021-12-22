台股今(22日)重返17800點，觀察上市櫃成交量最大的是今日掛牌上市的富邦特選高股息30(00900)ETF，開盤以15.49元、上漲0.3元開出後，一度漲2.8%，來到15.63元，截至12點40分止，成交量已逾19萬張。

富邦特選高股息30(00900)募集資金逾150億元，如預期獲得廣大高股息投資人迴響，00900ETF追蹤的「特選臺灣高股息30指數」，採用公司實際公告現金股利發放金額或最新財報等資訊計算，以指數化投資的方式，透過一籃子股票高度參與高股息個股的行情表現。

目前00900前10大成分股依序為萬海、聯詠、慧洋-KY、友達、群創、中鋼、華碩、廣達、南亞以及開發金。

00900開盤即漲逾1%，以15.49元開出，早盤一度來到15.63元，漲逾2.8%元，低點為15.33元，盤中大多有1%以上的漲幅，由於喜愛高股息投資人的追捧，成交量已逾19萬張，居所有上市櫃成交量之冠。