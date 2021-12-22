據「每日北韓」報導，北韓國家保衛省保衛局12月下達「掃蕩戰」命令，要求「掃除所有使用中國手機的人」。影響所及，在北韓與中國大陸邊境的地區，居民只要使用微信被發現，就會造到官方扣上間諜罪。報導指出，北韓官方祭出如此嚴峻的手段，其實與北京無關，而是與清查脫北者有關。

北韓下達的命令要求地方政府徹查所有使用大陸手機的人，並指出如果發現手機下載微信，一律以間諜罪論處。報導解釋，這項命令主要是因為北韓發現民眾利用微信與外界聯繫，為杜絕此舉而採取的極端行動。

甚至，除了徹查誰使用大陸手機與微信外，保衛局還會藉此摸清通聯對象的底細；換言之，將民眾手機沒收後，保衛局官員會持續利用該手機微信帳號，與對方聊天。

在12月初時，惠山市的1名40多歲的崔姓婦女，就因為不知接洽的人是保衛部探員，而在匯款給對方時遭到逮捕。當時，探員沒收她的手機，假冒成匯款中間人向微信帳號的另一方發送簡訊，進而釐清崔女僅單純的匯款還是有洩露北韓情勢。

藉由類似手法，相關人員全數遭北韓一網打盡；甚至，惠山市保衛部透過微信掌握10多名逃往南韓的脫北者名單。

報導表示，現在不只使用大陸手機，舉凡與此相關的人員都會遭牽連。由於追查大陸手機使用者與相關人員的方式愈來愈多元，民眾因此惴惴不安。