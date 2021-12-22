四大公投全數均因未過門檻被否決，民進黨挾公投結果強推竹竹併，甚至為此提修法企圖解決人口數限制問題，國民黨立委林為洲忍不住在臉書貼文狂酸，說現在出現第三種升格直轄市的方法，就是沒有人口限制的「老柯小林條款」。

林為洲在臉書發文表示，依照《地方制度法》的規定，升格為直轄市只有2種規定，第一種是縣市人口達200萬，不需經核定，自然升格直轄市，並指出新北、桃園都是此例；第二種則是人口達125萬，政治、經濟、文化及都會區發展，有其特殊需要，經行政院核定者，台南就是適用此項規定；不過林為洲狂酸現在出現第三種方法，就是沒有人口限制的「老柯小林條款」。

民進黨強推竹竹併，為此提出《地方制度法》第四條修正草案，將第四條第一項中的「且」字改為「或」字，將人口數限制解套，並準備在新竹市與新竹縣合併後升格為直轄市，不過此舉就引起各界批評，不少PTT網友就說「明眼人應該都看的出來就是為了林智堅」。

除此之外，新北市長侯友宜今日被問到相關問題時，也說國土規劃絕對不可以在短期間裡面，劃一個時間就決定要通過，並說「冒然選擇這條路，會讓人民質疑是不是執政黨都是以選舉考量作為黨的利益，超過國家人民利益」。