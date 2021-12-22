許多善心民眾會在家門口擺放飼料，讓附近街貓可以飽餐一頓，不過有網友20日早上，正準備補充飼料到家門前的碗裡時，意外發現碗裡有6隻幼鼠呼呼大睡，嚇得他不知所措，趕緊發文求救。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，因為家裡有養貓的緣故，所以他也在自家門口放一塑膠碗裝飼料，讓附近街貓享用，不料20日早上，他一如往常要往門口補充飼料時，卻意外發現碗裡有6隻幼鼠，嚇得他不知所措。

本該放貓飼料的塑膠碗裡，竟出現6隻無毛幼鼠。（圖/翻攝爆廢公社公開版）

從照片可見，塑膠碗上大大寫著「貓用飼料」，但裡面擺放的竟不是貓飼料，而是6隻眼睛還未睜開的無毛幼鼠。不少網友看完表示，「怎麼覺得有點可愛」、「沒毛病，也是貓咪的食物」、「媽媽生完不理」，也有網友建議直接收編。

中華民國愛鼠協會曾發文介紹，懷孕的母鼠會自行尋找合適的生產空間，所以會發生貓碗裡有幼鼠的情況，可能是母鼠認為，塑膠碗容量深，幼鼠不容易溜出去，便選擇在碗裡生下6隻幼鼠，但該協會指出，母鼠生產後容易受環境影響，而出現棄養或吃掉幼鼠的行為，所以母鼠可能一時緊張，不小心將6隻幼鼠忘在塑料碗中。