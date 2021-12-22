22日的日股失去方向，類股走勢分歧，晶片族群帶領科技類股走高，但部分傳產權值股，豐田與迅銷等走勢疲弱。早盤結束時，日經指數收28548.8點，漲31.21點或0.11%。東證收平盤在1969.78點。

市場認為，目前在沒有指標下，日股失去方向性。個股中，夏普以及索尼是日經指數中漲幅最大股票，分別漲3.59%以及2.55%。

電子族群中，東京威力科創漲幅最大，上漲0.69%，同是晶片製造商的愛德萬測試漲1.12%，軟銀也漲0.87%。

日經指數中新生銀行股價表現優異，上漲7.17%。剛走完公開收購程序的SBI控股表示，正往併購後再將新生公司(新生銀行)下市的路上走。

另方面，上周才誓言要強化電動車技術的豐田汽車表現不佳，跌幅為1.62%。同時，豐田集團的供應商電裝也跌1.7%。

旗下有知名品牌Uniqlo的快時尚成衣業者迅銷下跌0.47%，形成對日經上漲阻力。

藥妝店類股走弱，鶴羽控股跌4.58%，Kusuri No Aoki也跌3.11%。