日系外資針對國際半導體產業協會(SEMI)所出具對半導體產業的預估，提出最新看法，外資調升2021年全球銷售增長預測至43.5%，另外，也維持2022年的增長幅度為8%。

國際半導體產業協會(SEMI)最新公布的北美半導體設備製造商，在11月出貨金額攀高、達39.3億美元，改寫歷史新高紀錄，有鑑於此，日系外資調升2021年全球銷售增長預測至43.5%，相較於之前預估的39.5%進一步提高，同時，也保持對2022年的增長預測保持不變、預估落在8%。

日系外資表示，日前SEMI國際半導體產業協會今甫預估今年全球半導體OEM製造設備銷售總額達1030億美元、年增達44.7%，不單會創下新紀錄，也較原先預估2022年破千億美元的目標提早，不僅如此，2022年會進一步增長至1140億美元，主要是來自於前端、後端設備都會做出貢獻，並估計前端、後端市場的設備在2021年年增長為44%、至880億美元，將創下歷史新高，設備市場增長50%至148億美元。