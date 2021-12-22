漲了就有人追捧在大立光(3008)身上持續上演，繼上週美系外資將大立光目標價上調至2600元之後，今天另一家美系外資也重申大立光「買進」評等及目標價2990元，投信也連續7個交易日買超，大立光今天盤中股價續揚，順利站上2500元關卡。

掃到中美貿易戰、美國華為禁令颱風尾，又遇到不思長進、產品不求創新、只會不斷壓迫供應鏈降價的美系品牌客戶，營運及股價悶了一年多的大立光，在牛年尾巴總算開始發光。

近期大立光股價走勢可說是自助人助，先是大立光於10月26日到11月26日4度買進庫藏股自救，美系外資再出手相助，上週美系外資報告指出，大立光股價已反應大部分利空，預期明年手機產業將會復甦，明年第2季或第3季部分高階智慧型手機鏡頭將會升級，大立光技術仍領先並優於大多數同業，穩定的訂價策略有利於較佳的毛利率，決定將大立光評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由2300元調高至2600元，今天另一家美系外資也跟進錦上添花，美系外資最新報告指出，2022年下半年iPhone主鏡頭畫素高達4800萬畫素，且前置鏡頭升級到6P，可望驅動更好的ASP，而非蘋Android可能會增加更多的潛望鏡頭和8P鏡頭產品，推升更高的平均單價，加上蘋果供應鏈已逐步走出供應困境，重申大立光「買進」評等及目標價2990元。

外資接連喊買，投信也挺身相助，連7個交易日共買超大立光548張，今天大立光延續近日強漲走勢，盤中股價順利站上2500元關卡。